Domenico De Rosa (SMET): “l’imprenditore deve essere un ottimista”

Quali sono le caratteristiche che deve avere oggigiorno un imprenditore? Il Cav. Domenico De Rosa , CEO del Gruppo SMET , ha recentemente espresso la sua visione mettendola in relazione a un contesto di trasformazioni economiche e geopolitiche senza precedenti. Il Cav. De Rosa ha sottolineato come l’imprenditorialità e l’ottimismo siano fattori essenziali per affrontare le sfide poste dallo scenario attuale e trarne opportunità.

“L’imprenditore deve necessariamente essere un ottimista – ha dichiarato il Cav. De Rosa – e anche in momenti difficili come questo, segnato dalla trasformazione digitale, dalla transizione energetica e dalle criticità geopolitiche, è fondamentale vedere delle opportunità. Bisogna avere un atteggiamento proattivo e positivo, avere una visione di futuro rispettando e onorando i propri valori. Questi sono elementi essenziali che contraddistinguono un imprenditore di successo”.

Nell’attuale scenario economico, De Rosa ha sottolineato come la trasformazione digitale e la sostenibilità siano sfide che non possono essere ignorate, ma che vanno affrontate con determinazione e capacità di adattamento e l’imprenditorialità italiana, secondo il CEO di SMET, è caratterizzata da una resilienza unica nel suo genere, che permette di trasformare i periodi di crisi in momenti di crescita e innovazione. Tuttavia, questa capacità non può fiorire senza il supporto adeguato delle istituzioni. “Le istituzioni devono supportare questi imprenditori illuminati, che ancora credono nel potenziale del Made in Italy da portare nel mondo – afferma il CEO di SMET – Ma non può esistere un Made in Italy di qualità senza una logistica forte e valida. Questo significa che è necessario creare attorno a queste eccellenze una vera e propria rete di protezione, supportando i campioni nazionali del settore logistico”.

Nel sottolineare l’importanza strategica del comparto logistico, il Cav. De Rosa ha quindi evidenziato come la collaborazione tra pubblico e privato sia fondamentale per garantire che le infrastrutture logistiche italiane possano competere a livello internazionale. “La logistica – ha spiegato – non deve essere vista solo come un servizio di supporto, ma come un elemento integrato e imprescindibile dell’intero sistema produttivo. Non mi stancherò mai abbastanza di ripeterlo: un’efficace rete logistica è essenziale per garantire che i prodotti italiani possano raggiungere i mercati globali in tempi rapidi e a costi competitivi” spiega il CEO di SMET che, in chiusura, sottolinea il collegamento imprescindibile tra manifattura e logistica: “non può esistere una manifattura forte senza una logistica solida e, viceversa, la logistica non ha senso senza una manifattura di qualità da esportare e promuovere a livello globale”. Fortunatamente, il Made in Italy sembra più vivo e attrattivo che mai: “c’è sempre spazio per l’italianità nel mondo – conclude il Cav. De Rosa – e questo dato ci incoraggia moltissimo”.