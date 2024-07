Oroscopo Paolo Fox 1° agosto: inizio mese al top per gli amici dell’Acquario. Problemi sul lavoro per i Capricorno

Paolo Fox, uno degli astrologi più noti e seguiti in Italia, ha rilasciato le sue previsioni per il 1 agosto. Ecco cosa riserva questa giornata per ciascun segno zodiacale

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Oggi sarà una giornata intensa per gli Ariete. Il lavoro potrebbe portare alcune sfide, ma con la vostra energia riuscirete a superarle. In amore, cercate di essere più comprensivi con il partner.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Per il Toro, il 1 agosto promette serenità. È un buon momento per concentrarsi su progetti a lungo termine. Sul fronte sentimentale, è possibile che un’amicizia si trasformi in qualcosa di più.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

I Gemelli potrebbero sentirsi un po’ confusi oggi. Evitate decisioni affrettate sia in campo lavorativo che personale. Dedicate del tempo alla riflessione e cercate di trovare un equilibrio interiore.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Una giornata positiva per i Cancro, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Le opportunità di crescita non mancheranno. In amore, un incontro casuale potrebbe rivelarsi significativo.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

I Leone sentiranno un forte desiderio di cambiamento. È il momento di mettere in pratica i vostri piani e di prendere iniziative. Attenzione però a non trascurare il partner.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Per la Vergine, il 1 agosto sarà una giornata di riflessione. Potreste sentirvi un po’ giù, ma non preoccupatevi, è solo temporaneo. Sul lavoro, cercate di mantenere la calma e di non agitarvi per piccoli problemi.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La Bilancia vivrà una giornata serena. Il lavoro procederà senza intoppi e avrete tempo per dedicarvi ai vostri hobby. In amore, una conversazione sincera con il partner rafforzerà il vostro legame.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Per gli Scorpione, la giornata potrebbe portare qualche tensione, soprattutto in ambito familiare. Cercate di mantenere la calma e di affrontare le situazioni con diplomazia. In campo lavorativo, nuove opportunità sono all’orizzonte.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Il Sagittario avrà una giornata piena di energia e positività. È il momento ideale per iniziare nuovi progetti o avventure. In amore, la vostra spontaneità sarà apprezzata dal partner.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Per il Capricorno, il 1 agosto sarà una giornata di lavoro intenso. Non lasciatevi scoraggiare dalle difficoltà. In amore, potrebbe esserci qualche malinteso, ma nulla che non possa essere risolto con una buona comunicazione.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Gli Acquario sentiranno una grande voglia di libertà e indipendenza. Sul lavoro, cercate di collaborare con i colleghi per raggiungere i vostri obiettivi. In amore, un po’ di romanticismo farà bene alla relazione.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

I Pesci vivranno una giornata emotivamente intensa. È un buon momento per fare chiarezza sui propri sentimenti. Sul lavoro, potreste ricevere una notizia importante che vi darà una spinta in più.