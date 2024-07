Castellabate, continua l’operazione spiagge pulite: nuovo sequestro delle forze dell’ordine

Una nuova attività di servizio contro l’occupazione abusiva demaniale è stata condotta questa mattina alle prime luci dell’alba dai locali Comandi della Guardia Costiera e della Polizia Municipale di Castellabate.

Si tratta dell’ennesimo intervento da parte delle Forze dell’Ordine effettuato sulle spiagge del comune finalizzato a liberare le aree demaniali occupate dai cosiddetti “furbetti” che pur di conquistare un posto in prima fila posizionano, fin dalle prime luci dell’alba, ombrelloni e sdraio che restano per ore

sul posto prima dell’arrivo dei bagnanti.

L’intervento

L’intervento delle forze dell’ordine è stato condotto su una spiaggia libera in località San Marco nel corso del quale sono stati sottoposti a sequestro decine di ombrelloni, sdraio e lettini lasciati incustoditi dai bagnanti in violazione dell’Ordinanza Sindacale. L’odierno sequestro, che segue gli altri effettuati nelle scorse settimane, testimonia la sinergia tra le Forze dell’Ordine particolarmente impegnate in questo periodo estivo.

Monitoraggio continuo

L’azione di contrasto al fenomeno dell’illecita occupazione proseguirà nei giorni successivi con interventi mirati da parte delle forze dell’ordine presso altre spiagge del Comune di Castellabate