Sicignano degli Alburni, giovani talenti sul podio dei Campionati Italiani di Rimini

Orgoglio per la comunità di Sicignano degli Alburni e per l’amministrazione comunale per lo straordinario successo dei giovani talenti del posto conseguito, in diverse discipline sportive, ai “Campionati Italiani”, tenutisi a Rimini dall’8 al 20 luglio ed organizzati dalla Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali (FIDESM).

Riconoscimenti per gli allievi di Sicignano degli Alburni

Quattro prime posizioni nelle discipline salsa shine, baciata shine, merengue shine e danze caraibiche in coppia per il giovane Vito Antonio Pio Tortorella della Pirozzi Dance Academy, che ha conquistato titolo di campione italiano.

Podio anche per le allieve della Joseph’s Dancing School, diretta dal maestro Giuseppe Federico, Arianna Gerarsa Caputo, Elisabetta Rosolia, Miranda Chiariello, Ludovica Carmen Pagnani e Giusy Citro del gruppo dei Simpson che si sono classificate al terzo posto, categoria Under 11 classe C, mentre Lucia Massa, Giorgia Pagnani, Karola Pagnani, Giulia Giglio, Rita Rienzo e Pasqualina Carrattù del gruppo degli Scooby Do, si sono classificate al quinto posto, categoria Under 15 Classe C e Silvia Valitutto e Alice Mandia insieme ad altre componenti del loro gruppo, si sono classificate al secondo posto della categoria Over 17, classe U sia per l’hip hop che per la Street Dance Show.

Ma i traguardi non finiscono qui perché i vertici delle classifiche sono stati raggiunti ancora da Arianna Gerarda Caputo che si è classificata al quinto posto nel duo, categoria Juvenile (8/9) Classe C e Silvia Valututto che ha conquistato il quarto posto nella Categoria Over 17 Classe C;

Al primo posto della Categoria Juvenile (8/9), classe C, Giusy Citro e Ludovica Carmen Pagnani, campionesse Italiane di Categoria,

“L’intera comunità sicignanese festeggia orgogliosamente i nostri giovani ballerini e ballerine. E’ sicuramente un’immensa soddisfazione gareggiare nel Campionato Nazionale, lo è ancor di più per le posizioni apicali raggiunte.

Complimenti quindi a tutti gli atleti, per l’impegno, la determinazione ed il sacrificio che sono stati sicuramente determinanti per raggiungere questi traguardi.

Le nostre congratulazioni vanno anche alle scuole di danza, ai loro istruttori ed all’intero staff, sicuramente fondamentali per la crescita dei ragazzi/e.

Infine, non dimentichiamoci che se tutto questo è ed è stato possibile, è soprattutto grazie ai genitori dei ragazzi che, con i loro insegnamenti e tanti sacrifici, hanno permesso ai figli di praticare una disciplina sportiva” hanno fatto sapere dalla casa comunale.