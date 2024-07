Capaccio Paestum: Comune vieta la vendita di alcolici e superalcolici al concerto di Calcutta

Con una nuova ordinanza l’amministrazione comunale di Capaccio Paestum ha stabilito il divieto di vendita di alcolici, superalcolici e altri bibite in occasione del concerto di Calcutta, al fine di evitare inconvenienti e rischi derivanti da vendite incontrollate. Il provvedimento avrà decorrenza a partire dalle ore 10:00 del giorno 28 luglio fino alle ore 06:00 del 29 luglio, nel raggio di mille metri dalla struttura Arena dei Templi di Paestum. L’ordinanza vieta assolutamente la somministrazione e la vendita di bevande in bottiglie di vetro o lattine. Le bibite dovranno essere versate, esclusivamente da chi effettua la vendita, in bicchieri di plastica o carta. Divieto assoluto invece per la somministrazione di alcolici e superalcolici, fatta eccezione se le consumazioni avvengono all’interno di locali o di aree pubbliche esterne di pertinenza alle attività, regolarmente autorizzate.

I divieti

Gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di bevande e alimenti ; Esercenti di esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita; Esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica ; laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande; Operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche.

L’inosservanza dell’ordinanza comporta una multa che va dai 25 a 500€, con pagamento in misura ridotta fissata a 50€ salvo spese di notifica e altri oneri di legge.