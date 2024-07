Buonabitacolo e Serre in festa per i 25 anni di ordinazione presbiteriale di Don Elia Guercio

Buonabitacolo e Serre in festa per Don Elia Guercio che ha celebrato, in due momenti diversi tenutisi nelle due comunità, i suoi 25 anni di ordinazione presbiterale. Don Elia, originario di Buonabitacolo e parroco di Serre, mercoledì scorso ha tenuto la Celebrazione Eucaristica nella Chiesa “S.S. Annunziata” del suo comune d’origine e ieri sera, a Serre, ha officiato la Santa Messa presso la Chiesa di “San Martino” alla presenza del Vescovo della Diocesi di Teggiano – Policastro, Monsignor Antonio De Luca intervenuto per l’importante occasione.

I cittadini di Serre, insieme all’amministrazione comunale, hanno organizzato anche un momento conviviale tenutosi presso il Palazzo Ducale.

“Don Elia è una guida essenziale per tutti i serresi e ha sempre dimostrato amore e comprensione verso gli altri e una capacità straordinaria e ammirevole di creare momenti di unione tra le persone, tenendo viva, in ognuno, la luce della fede. I suoi 25 anni di ordinazione presbiterale ci hanno regalato un’occasione importante per condividere un momento di festa e di preghiera” hanno fatto sapere dalla casa comunale di Serre, comunità legata da sentimenti di affetto, gratitudine e stima verso il suo parroco, da sempre vicino alla gente.