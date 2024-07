Dramma della solitudine a Vibonati: 73enne trovato morto in casa

Dramma della solitudine a Vibonati. Un 73enne del posto è stato ritrovato privo di vita nella tarda mattinata di oggi all’interno della propria abitazione, presente in Via Ariosto nel capoluogo. L’anziano da circa due giorni non era più raggiungibile telefonicamente e nessuno aveva più sue notizie.

Trovato morto in casa a Vibonati, i soccorsi

Avvisati questa mattina della situazioni il Sindaco Manuel Borrelli e l’assessore alla protezione civile del Comune di Vibonati Anna Maria Maiorano, nell’immediato si è attivata la macchina dei soccorsi. Nei pressi dell’abitazione l’arrivo dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino, la Polizia Municipale diretta dal Maggiore Antonio Quintieri, i carabinieri guidati dal Maresciallo Francesco Barile.

Sono stati proprio i caschi rossi ad introdursi in casa, tramite una finestra per tentare di capire cosa stesse accadendo. Subiti dopo la macabra scoperta. Il 73enne era in casa ma privo di vita.

Probabilmente a stroncargli la vita pare sia stato un malore che non gli ha lasciato scampo. Informata la Procura, è atteso l’arrivo del medico legale che stabilirà le cause del decesso. L’uomo da tempo viveva da solo ma l’attenzione della comunità di Vibonati nei suoi confronti è stata sempre molto alta.