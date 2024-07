Castellabate, Zona Lago: prosegue la rassegna “Coltociruito” con l’attore Simone Montedoro

Castellabate è pronta ad ospitare il noto attore televisivo, Simone Montedoro, nell’ormai conosciuta rassegna “Coltocircuito, i salotti culturali di DliveMedia”. L’appuntamento è in programma sabato 20 luglio, alle ore 21.30, presso Piazza Madre Teresa di Calcutta nella frazione Lago. Dalla recitazione teatrale alla carriera sul grande schermo, Montedoro si è reso protagonista di diversi film e serie tv di successo, tra cui sicuramente la fortunata fiction Rai “Don Matteo” dove ha interpretato il ruolo del capitano Tommasi.

“Ancora un’altra serata in compagnia di un ospite conosciuto a livello nazionale come Simone Montedoro. Con i salotti culturali di DliveMedia, prosegue anche il nostro viaggio itinerante nelle varie frazioni del territorio. Vi aspettiamo numerosi per una chiacchierata spontanea e sincera con uno dei volti televisivi più popolari”, evidenzia il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Da due anni a questa parte, l’estate di Castellabate si accende con la rassegna “Coltocircuito”. Per noi è un onore ospitare personaggi di alto calibro, come registi, attori e giornalisti che con grande piacere si raccontano al nostro pubblico. Queste serate sono all’insegna della qualità culturale e anche con Simone Montedoro ci aspettiamo una bellissima atmosfera”, dichiara il Vice Sindaco e Assessore alla Cultura, Luigi Maurano.