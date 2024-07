Sala Consilina: regole rigide per chi porta a spasso i cani

Con l’ordinanza n. 9 del 08-07-2024, il Sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, ha introdotto nuove e rigorose disposizioni per la conduzione degli animali di affezione e l’obbligo di rimozione delle loro deiezioni.

Questo provvedimento risponde alla crescente necessità di mantenere puliti gli spazi pubblici e garantire il decoro urbano, oltre a tutelare la salute dei cittadini.

Animali d’affezione, l’ordinanza del sindaco di Sala Consilina

L’ordinanza è stata emessa in seguito a numerosi episodi di abbandono di deiezioni canine in varie zone della città, incluse aree verdi, marciapiedi e giardini pubblici.

Tali comportamenti incivili hanno causato disagio tra la popolazione e rappresentano un potenziale rischio sanitario, specialmente per bambini, anziani e non vedenti.

Le principali disposizioni dell’ordinanza prevedono:

1. Guinzaglio obbligatorio: I cani devono essere tenuti al guinzaglio della lunghezza massima di 1,5 metri in tutte le aree pubbliche.

2. Rimozione immediata delle deiezioni: I proprietari sono obbligati a rimuovere immediatamente le deiezioni dei propri animali.

3. Strumenti idonei per la pulizia: I proprietari devono disporre di sacchetti monouso e contenitori di acqua per la pulizia delle deiezioni liquide.

4. Deposito nelle Dog Toilette: Le deiezioni solide devono essere depositate nelle apposite Dog Toilette presenti sul territorio comunale.

5. Monitoraggio degli animali: I proprietari devono evitare che i loro animali disturbino o causino danni a persone, cose o altri animali.

“L’abbandono delle deiezioni canine è un atto di inciviltà che non possiamo tollerare. Questa ordinanza – ha dichirato il Sindaco Cartolano – non solo mira a mantenere puliti i nostri spazi pubblici, ma anche a promuovere un comportamento responsabile tra i proprietari di animali. Chiedo a tutti i cittadini di collaborare attivamente per rendere Sala Consilina un luogo più pulito e vivibile per tutti.”

Chiunque violi le disposizioni dell’ordinanza sarà soggetto a una sanzione amministrativa che va da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro. Sono esentati dall’ordinanza i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati a raccogliere le deiezioni.

Le forze dell’ordine, inclusi la Polizia Locale e le Guardie Zoofile, sono incaricate di far rispettare le nuove disposizioni.