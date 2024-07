Capaccio, macabro ritrovamento sulla spiaggia a Licinella: le onde restituiscono la testa di un animale

Un macabro ritrovamento è avvenuto questo pomeriggio, intorno alle ore 16.00, sulla spiaggia di Licinella nel Comune di Capaccio Paestum nei pressi del Lido Mec dove è presente anche un fiume.

Tra i tanti bagnanti presenti in questa prima domenica di luglio, è emersa improvvisamente la testa mozzata di un animale, molto presumibilmente una capra con tanto di targhetta di provenienza all’orecchio.

La scoperta quindi è avvenuta per caso da alcuni turisti, che erano lì per godersi qualche ora di relax, quando hanno notato questo strano oggetto tra le onde e si sono avvicinati per capire di cosa si trattasse.

Gli stessi hanno successivamente rimosso la testa e hanno allertato il bagnino e le forze dell’ordine.