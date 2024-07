Aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi: via libera ai collegamenti in bus per tutta la provincia

Ancora pochi giorni e poi l’intera provincia usufruirà, in concomitanza con i primi voli, previsti per il giorno 11 luglio, di corse in partenza e in arrivo da e per l’aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi.

Autolinee Curcio ha annunciato le novità nelle scorse ore: «Colleghiamo l’aeroporto Salerno – Costa D’Amalfi con Basilicata, Golfo di Policastro, Vallo di Diano, Cilento, Eboli (Terminal Bus) e Battipaglia (Fs)».

Trasporti: i collegamenti da e per il terminal di Eboli

Per la città ebolitana l’accordo stipulato con le aziende Curcio e Palmentieri, la prima affidataria del Terminal e la seconda gestore del servizio urbano di trasporti per la città di Eboli, è stato sottoscritto nei giorni scorsi.

«L’Aeroporto Costa d’Amalfi è un’occasione imperdibile per tutto il salernitano ed anche Eboli, sul cui territorio verrà realizzato il Masterplan, è fortemente interessata allo scalo che è indubbiamente un volano di sviluppo per il turismo della nostra provincia», ha detto il Sindaco di Eboli Mario Conte.

«Le nostre acque sono balneabili sull’intero tratto di costa. Una volta definito e avviato il Masterplan, poi, avremo anche altre attrattive e la Marina di Eboli potrà essere, tra mare e pineta, una meta fruibile dai turisti», ha concluso l’Assessore Consalvo.

Accordo raggiunto dunque per il “Fly Bus link” (così si chiameranno gli autobus che effettueranno il servizio dedicato). Il prezzo del biglietto, acquistabile anche online sulla piattaforma di Autolinee Curcio, sarà di 5 euro. Non è utilizzabile l’abbonamento Unico Campania.

Dal terminal ebolitano partiranno le corse anche per il Cilento e quelle per il Vallo di Diano, il Golfo di Policastro e la Basilicata.

Le corse di Sita Sud

Al lavoro anche Sita Sud proprio dalla costiera amalfitana: «In concomitanza con la riattivazione dei voli presso lo scalo aeroportuale di “Salerno Costa d’Amalfi”, in via sperimentale a partire da giovedì 11 luglio 2024 e fino al 02 novembre 2024 – scrivono dalla società – saranno introdotti i collegamenti veloci via autostrada tra l’aeroporto di Salerno e Amalfi con fermate previste in costiera a Vietri, Cetara, Maiori, Minori».

Gli orari dei collegamenti, in questa prima fase sperimentale, saranno attivi proprio da giovedì e sempre in partenza dall’aeroporto. Poi tutti i lunedì alle ore 14:45 e alle ore 18:35; tutti i martedì alle ore 20:00; i mercoledì alle ore 19:30; giovedì alle ore 14:45; venerdì alle 16:00; ogni sabato partenza dall’aeroporto di Salerno alle 11:15 e tutte le domeniche partenza alle 09:15.

Ad organizzarsi infine anche il Comune di Pollica: «Sin dal primo giorno di operatività dell’aerostazione – scrivono dall’ente – partirà ogni giorno da Acciaroli una linea diretta per l’aeroporto. Sta iniziando un’estate incredibile». Le fermate saranno anche nelle frazioni di Castellabate, Agropoli e Paestum.