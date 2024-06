Incendiata da ignoti una casa nel centro storico di Sassano

Una casa nel cuore del centro storico di Sassano è stata incendiata da ignoti. I vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, guidati dal caposquadra Ernesto Bruno, sono intervenuti prontamente per evitare che le fiamme si propagassero ad altre abitazioni nella zona Loreto, in via Aurora.

Incendio in abitazione a Sassano, momenti di paura

L’edificio su tre piani è stato danneggiato dall’incendio al secondo e terzo piano, ma grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, le fiamme non hanno raggiunto il piano inferiore.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri locali, che stanno indagando sull’incendio doloso per identificare il responsabile e le motivazioni dietro questo gesto criminale.