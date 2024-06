Battipaglia: Spaccio di droga nel bar, scatta la chiusura

Ieri il Questore della provincia di Salerno, ha emesso un provvedimento di chiusura, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, per la durata di dieci giorni, nei confronti di Bar ubicato in Battipaglia, atteso che il giorno prima personale della Sezione Investigativa del Commissariato di Battipaglia traeva in arresto, all’interno dello stesso, un giovane frequentatore nonché aiutante occasionale nella conduzione, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Di fatto a seguito di perquisizione locale gli Agenti rinvenivano celata nella parte retrostante di uno scaffale sul quale erano poggiate varie bibite, della sostanza stupefacente del tipo hashish, già confezionata e pronta per essere ceduta al dettaglio, nonché strumenti adatti al taglio per comporre le singole dosi.

Il provvedimento del Questore è stato emesso per motivi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini ed evitare ulteriori situazioni di pericolo.