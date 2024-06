Vallo della Lucania: tutto pronto per l’inaugurazione dell’oratorio. Mons. Calvosa presenta i locali

È tutto pronto per l’inaugurazione dei locali e del campetto dell’oratorio Carlo Acutis di Vallo della Lucania. Monsignor Calvosa ha mantenuto la parola data alla città, lo scorso anno, durante le celebrazioni di San Pantalone. Il nuovo oratorio avrà delle sale che ospiteranno manifestazioni ludiche e culturali per i più giovani.

Ci sarà anche una stanza che dedicata alla musica, una delle passioni grandi passioni dell’episcopo calabrese. Tuttavia; la passione numero uno resta sempre il calcio, capace con il divertimento di veicolare valori profondi.

Proprio all’insegna del calcio si celebrerà l’inaugurazione, fissata per domenica prossima alla ore 20.30, quando scenderanno in campo una squadra di sacerdoti, capitanata proprio da mons. Calvosa, e una compagine di volontari degli oratori. Come “antipasto” all’inaugurazione il vescovo ha presentato in anteprima i locali dell’oratorio con un tour virtuale.