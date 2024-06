Vallo della Lucania, arriva la controrisposta di Loredana Moscatiello alla maggioranza

Il duo Botti-Moscatiello torna in diretta sui social per controreplicare agli attacchi della maggioranza. Questa volta è presente la sola Moscatiello, che rivolge attacchi energici ai suoi nuovi avversari, in particolare al capogruppo Antonio Bruno (il vero front man della telenovela Piano di Zona S8) tacciato di assumersi prerogative non sue e di alterare i fatti.

La questione del bilancio

La consigliera ha rispedito al mittente le accuse relative al Piano di Zona, poi ha rincarato la dose sul bilancio, giustificando la propria astensione: “Si tratta di un semplice copia-incolla dello scorso bilancio”.

Poi tira fuori un “papello” di carte, lo sciorina e legge il commento che l’allora consigliere di minoranza Pietro Miraldi pronunciò in consiglio quando si rifiutò di votare il bilancio comunale (il neoassessore considerava quella attuale una delle peggiori amministrazioni degli ultimi anni): “Come vedete la sua solita coerenza”.

Una nuova portavoce

Il nuovo gruppo Botti-Moscatiello riparte ancora dai social (questa volta per mancanza dei giusti agganci con le televisioni locali, così almeno afferma la Moscatiello).

Ricordiamo, però, che una certa polemica con i media è un leitmotiv dei politici vallesi.

La Moscatiello, questa volta, riesce a tenere bene la scena. Proprio in un momento in cui la satira cilentana fa cadere corone e regine a pioggia (manco fossimo nella Francia di fine Settecento) la consigliera cerca quantomeno di togliersi di dosso il ruolo di comprimaria e lo fa con buona retorica e ritmo vivace. La chiusura con annessa citazione di Martin Luther King è quella ciliegina sulla torta, che di certo un uomo di buone letture come il consigliere Antonio Bruno avrà apprezzato, seppur da novello avversario.

Di certo il capogruppo avrà gradito meno il resto dell’eloquio, ma probabilmente lo ascolteremo presto dalla sua stessa voce.