Giuseppe e Bruna celebrano le nozze di pietra, la richiesta al sindaco di Salerno: “Due sassi per ogni città visitata”

Giuseppe e Bruna sono sposati da 37 anni. Una storia d’amore lunga quasi quattro decenni e che si prepara a celebrare le cosiddette “nozze di pietra”.

Un legame solido e duraturo, così come il simbolo scelto per identificare questo robusto traguardo. Per questo il signor Giuseppe Fumagalli, 81 anni, di Monte Marenzo, Lecco, ha deciso di regalare a sua moglie qualcosa che “restasse”. La bellezza dei fiori sarebbe stata fin troppo delicata ed effimera se confrontata all’importanza degli anni vissuti insieme. Ed è così che il signor Giuseppe ha pensato all’omaggio più semplice eppure “azzeccato”: due pietre per ogni luogo visitato insieme.

Da quel 25 luglio del 1987 sono state tantissime le mete vissute insieme, da Miami a Johannesburg, fino ad arrivare in Italia con Udine, Roma, Firenze, Pordenone e tante altre, come raccontato da Giuseppe all’Ansa. E nel lungo elenco di luoghi visitati c’è anche Salerno, una città che il signor Fumagalli ricorda “con grande piacere per la bellezza dei luoghi e la cordialità degli abitanti”. Così come si legge nella lettera che Giuseppe ha inviato al sindaco Vincenzo Napoli.

Il primo cittadino non ci ha pensato due volte, accogliendo immediatamente il desiderio dell’81enne. “Mi ha emozionato leggere questa lettera. Un amore così intenso e puro merita ogni giorno di essere celebrato. Il signor Giuseppe con sua moglie Bruna sono un esempio di valori e condivisione soprattutto per le nuove generazioni. Sono onorato che tra i loro ricordi più belli ci sia anche la nostra città. Provvederò ad esaudire il suo desiderio accogliendo la sua bella e originale richiesta”, le parole della fascia tricolore.

Un piccolo dono che servirà loro a ricordare i tanti bei momenti vissuti insieme, sognando già i tantissimi nuovi sassi da collezionare.