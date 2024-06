Capaccio Paestum: ennesimo incidente sulla SS18, coinvolte 4 auto

Ancora un incidente stradale a Capaccio Paestum. È successo nella tarda mattinata di oggi sulla SS18, nei pressi del caseificio Il Granato.

Per cause ancora in via di accertamento si è registrato un tamponamento a catena che ha interessato ben quattro auto.

Per fortuna non si segnalano feriti. Immediatamente sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia municipale, agli ordini del comandante Sofia Strafella. A loro il compito di accertare la dinamica del sinistro.

Disagi si segnalano alla circolazione; in attesa della rimozione dei veicoli, infatti, è stato necessario transitare su una sola corsia.