Cavaliere al merito della Repubblica: riconoscimento per il Tenente Colonnello Sante Picchi

Il Tenente Colonnello Sante Picchi, Comandante del Reparto Territoriale Carabinieri di Vallo della Lucania, è stato decorato come Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica.

La cerimonia si è tenuta ieri presso la Prefettura di Foggia in occasione del 78° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, alla presenza del Prefetto Maurizio Valiante.

Il riconoscimento assegnato al Comandante dei carabinieri vallesi premia il lungo lavoro svolto in ruoli di vertice, in particolare nel foggiano, presso la Compagnia di Vico del Gargano, dove si è distinto per la professionalità e l’impegno profuso nell’esercizio dei propri compiti.

Chi è Sante Picchi

Originario del Lazio il tenente colonnello Picchi è laureato in Giurisprudenza e Scienze dell’Amministrazione, è stato già insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e della Medaglia Mauriziana e di Lungo Comando.

Nel suo curriculum vanta anche il comandato del Nucleo Informativo del Gruppo di Castello di Cisterna (Napoli) dove ha assolto anche l’incarico di vicecomandante del Gruppo. Inoltre ha diretto la Compagnia di Monfalcone (Gorizia) ed il Nucleo Operativo e Radiomobile di Campi Salentina (Lecce) dove ha retto per un periodo il comando della Compagnia approdando poi a Vico del Gargano.

Inoltre ha collaborato con il periodico scientifico professionale della Scuola Ufficiali Carabinieri “Rassegna dell’Arma” pubblicando l’articolo “Lo scioglimento degli enti locali per infiltrazione mafiosa”.

Dal 2022 il nuovo incarico alla guida dell’Arma vallese, di recente trasformata in Reparto Territoriale.