Nuovo sbarco dei migranti al Porto di Salerno: in arrivo la nave “Geo Barents”

Salerno torna porto di accoglienza: è previsto per le prossime ore un nuovo sbarco di migranti. Lo scalo salernitano è stato indicato per l’attacco della Geo Barents, nave della ong Medici senza Frontiere che nelle scorse ore ha soccorso in due diverse operazioni gruppi di naufraghi nelle acque del Mediterraneo.

Per Salerno si tratta dello sbarco di migranti numero 34, il secondo del 2024.

A bordo 84 persone, di cui 62 adulti, 2 donne adulte e 20 minori. C’è anche un bimbo piccolo. I migranti, tutti in buona salute e provenienti da Gambia, Guinea, Etiopia, Egitto, Eritrea, Senegal, Ghana, Mali, Siria, Sudan.

Questa mattina, in prefettura, si è svolta una riunione per definire i dettagli dello sbarco e attivare la, ormai consueta e collaudata, macchina dell’accoglienza. I minori non accompagnati sono 19. In provincia di Salerno resteranno 38 persone, il resto verrà trasferito in Calabria.

L’arrivo è previsto tra il tardo pomeriggio della giornata di domani, 2 giugno, e quella di lunedì. molto dipenderà dalle condizioni meteo marine.