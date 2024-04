Parchi Line: Trenitalia rilancia i collegamenti per i siti archeologici della Campania. Cilento e Diano protagonisti

Da sabato 6 aprile, per tutti i weekend e i giorni festivi, fino al 7 ottobre, ritornano i collegamenti del Parchi Line di Trenitalia. Un’occasione imperdibile per visitare in modo comodo e sostenibile le bellezze della Campania, con oltre 3mila posti in più a disposizione. Anche Cilento e Vallo di Diano protagonisti con collegamenti per la Certosa di Padula, Agropoli, Paestum e Velia.

Un’offerta ricca per scoprire la storia e la cultura della regione

Partendo dalla stazione di Napoli Centrale, i collegamenti del Parchi Line permettono di raggiungere facilmente:

Museo ferroviario di Pietrarsa

Parco Archeologico di Ercolano

Scavi di Oplontis e Villa Poppea a Torre Annunziata

Parco Archeologico di Pompei (Treno + Pompei link)

Parco del Vesuvio (Treno + Vesuvio link)

Certosa di Padula (Treno + Certosa link)

Castello Aragonese di Agropoli

Parco Archeologico di Velia (Treno + Cilento link)

Parco Archeologico di Paestum e Riserva Naturale Foce Sele-Tanagro (Treno + Paestum link)

Un’occasione per tutti

I viaggi a bordo del Parchi Line sono acquistabili su tutti i canali di Trenitalia, con prezzi a partire da 10 euro.

Di seguito il dettaglio dell’offerta per sabato, domenica e giorni festivi: