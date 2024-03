Cilentana: il viadotto Acquarulo riapre prima di Pasqua

Finalmente una buona notizia per il Cilento: il viadotto Acquarulo sulla SS Cilentana riaprirà al traffico prima di Pasqua. Lo ha annunciato il senatore della Lega Attilio Pierro, che esprime la sua soddisfazione per la conclusione dei lavori di messa in sicurezza.

Lavori in tempi record

I lavori di ripristino del viadotto, avviati a gennaio, sono in via di conclusione, grazie all'impegno dell'ANAS e dell'impresa che ha eseguito l'opera.

La riapertura del viadotto scongiurerà i disagi che i cittadini e i turisti avrebbero dovuto affrontare durante la stagione pasquale.

“Viva l'Italia del SÌ. W l'Italia del fare!” ha commentato Pierro, sottolineando l'importanza di questa opera per il Cilento e per tutta la provincia di Salerno.

L'opposizione

Il senatore ha inoltre criticato l'opposizione, accusandola di aver creato inutili allarmismi tra la popolazione e di aver ostacolato il lavoro degli ingegneri e degli operai che hanno lavorato al viadotto.

Un segnale positivo per il Cilento:

La riapertura del viadotto Acquarulo è un segnale positivo per il Cilento, che si prepara ad accogliere i turisti in vista della stagione pasquale.