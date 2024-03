Eboli, pusher con 120 grammi di hashish nel portaombrelli: arrestato

Eboli, un uomo trovato in possesso di 120 grammi di hashish, di un bilancino di precisione e di materiale per il confezionamento.

Arrestato pusher

È accaduto in località Santa Cecilia dove, nell'ambito di controlli predisposti dalle forze dell'ordine è stato tratto in arresto un giovanissimo pusher.

Nei giorni scorsi gli uomini in divisa hanno proceduto all'arresto del giovane per il reato di detenzione di droga pare nascosta in un portaombrelli.

La perquisizione

In seguito ad una perquisizione il giovane è stato trovato in possesso di circa 120 grammi di hashish, di un bilancino di precisione e di materiale per il confezionamento. Manette ai polsi è stato tratto in arresto e associato alla casa circondariale di Salerno Fuorni.