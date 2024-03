Ad Albanella la “Giornata del dono”: un’iniziativa rivolta a tutti i bambini

Domenica 24 marzo 2024, in occasione della Domenica delle Palme, si terrà la prima edizione della “Giornata del Dono” ad Albanella. L'evento, organizzato dall'associazione “ho un sogno Movimento OdV” in collaborazione con la Pro Loco Albanella, l'associazione “OMNES SIMUL”-onlus e l'associazione “Maestro Asino”-onlus, con il patrocinio del Comune di Albanella, si svolgerà in piazza S. Anna a Matinella dalle ore 16:30.

Un dono per un sorriso

L'iniziativa si ispira al senso profondo della Pasqua e alla magia del dono. Bambini e bambine potranno portare un giocattolo, anche usato ma in buone condizioni, e donarlo per ricevere a loro volta un dono da altri bambini. Un gesto di generosità e solidarietà che permetterà di regalare un sorriso a tanti bambini.

Un'occasione per stare insieme

La “Giornata del Dono” sarà anche un momento di festa e di condivisione. In piazza saranno allestiti giochi e attività per bambini, mentre musica e animazione allieteranno il pomeriggio. Un'occasione per stare insieme in famiglia e vivere la gioia di stare insieme. “La bellezza” di aver avuto in Dono il disegno dell'asinello realizzato dalla piccola Gaia ci ha dato la forza di continuare nell'organizzazione di una manifestazione che affonda le sue radici proprio nella giornata dedicata all'ingresso in Gerusalemme di Gesù Cristo in groppa ad un asinello, da qui il titolo” – così il il Presidente dell'associazione “ho un sogno Movimento OdV” Enrico Maria Santoro

I ringraziamenti

L'associazione “ho un sogno Movimento OdV” ringrazia tutti coloro che vorranno partecipare e collaborare alla “Giornata del Dono”. Un ringraziamento speciale va ad Antonio Cavallo per la sua immediata disponibilità.