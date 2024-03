San Giovanni a Piro si candida ad essere capitale dell’innovazione 2024

Il Comune di San Giovanni a Piro si candida ad essere Capitale dell'innovazione Sostenibile del 2024. Una iniziativa organizzata dalla Fondazione Ampioraggio che mira ad individuare la sede che ospiterà l'ottava edizione di Jazzinn 2024 e trasformerà il territorio scelto nella Capitale dell'innovazione Sostenibile 2024.

Una scelta tramite un sondaggio

Una scelta alla quale si arriverà anche tramite un sondaggio che a partire da oggi 18 Marzo e fino al prossimo 24 del mese corrente consentirà a tutti gli utenti Facebook di indicare la propria preferenza, tra i 19 territori candidati.

Un sondaggio che ha il compito di misurare la capacità attrattiva e di engagement dei candidati che hanno superato la prima fase di valutazione per ospitare il living lab di #openinnovation di Fondazione Ampioraggio.

Il sondaggio servirà ad integra la valutazione dei membri della commissione e inciderà per il 10% nella selezione dei 3 finalisti.

La mission

L'obiettivo è quello di contribuire a scegliere la sede della Capitale dell'Innovazione Sostenibile del 2024. Ma è anche un modo per far crescere una cultura dell'innovazione nel Paese, sostenendo i territori candidati a indirizzarsi verso modelli di sviluppo sostenibile.

“Partecipare, commentare e condividere è un modo per far parte di un'idea di innovazione e sviluppo sostenibile lontana dai luoghi comuni, come quella che portiamo avanti dal 2016”, dichiarano infine dalla Fondazione Ampioraggio.