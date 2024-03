Motociclisti a Roscigno ricordano Giuseppe Spagnuolo

Tredici gruppi di motociclisti, nella giornata di domenica, hanno raggiunto il borgo di Roscigno Vecchia per omaggiare Giuseppe Spagnuolo, unico abitante del luogo, scomparso di recente.

Il raduno

Ad accogliere i bikers di “Salerno in moto”, oltre all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Pino Palmieri, anche la figlia del compianto Giuseppe, Marilena Spagnuolo a cui i motociclisti hanno consegnato una pergamena con su scritto: “Un gruppo di persone che condivide una passione comune può raggiungere l'impossibile. A Giuseppe Spagnuolo, sarai sempre nei nostri pensieri e ogni giorno ci mancherà il tuo sorriso, la tua gioia di vivere nel paesaggio meraviglioso che non ti stancavi mai di ammirare, non importa quanto è grande la distanza che ci separa, sentiremo sempre vicino il tuo ricordo, mai ti dimenticheremo. Vivrai sempre nei nostri cuori e la tua più grande eredità sarà l'amore che ci hai donato”.

Il ricordo della figlia

La figlia di Spagnuolo ha ricordato di quando il suo papà le raccontava della tappa dei motociclisti a Roscigno Vecchia, entusiasmandosi per il loro arrivo e accogliendoli con il sorriso.

Giuseppe Spagnuolo, che amava definirsi “Libero, Abusivo e Speciale”, è venuto a mancare il 19 gennaio a 74 anni.