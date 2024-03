Salento, il parcheggio di Via Vignali intitolato al Dott. Giuseppe Petraglia, vittima della strada 

ll comune di Salento ha intitolato l'area di sosta di via Vignali al dott. Giuseppe Petraglia, medico – pediatra, vittima della strada in un incidente mentre si recava a far visita ad una piccola paziente.

“Alcuni anni fa la famiglia Petraglia che da anni vive a Salento e che orami fa parte della Nostra comunità chiese al Comune di poter ricordare il loro congiunto medico Pediatra Ģiuseppe Petraglia ,deceduto in un gravissimo incidente stradale mentre andava a visitare un suo piccolo paziente. – spiega il primo cittadino Gabriele De Marco – Abbiamo accolto la loro istanza nell'anno in cui si ricordano le “vittime della strada” per cui fatti gli atti amministrativi ed avuta l'autorizzazione dalla Prefettura abbiamo deciso di intitolare detto parcheggio alla memoria di questo giovane medico morto nell'adempimento del proprio dovere”.

La scelta del Comune

L'Amministrazione comunale ha deciso così di istituire il luogo per omaggiare la memoria delle persone scomparse a seguito di eventi improvvisi e violenti come nel caso del pediatra dott. Giuseppe Petraglia per cui il simbolo della staticità delle auto è rappresentata dal piazzale appena realizzato dall'Ente all'innesto di via Vignali ed attualmente privo di intitolazione.

“Fulgido esempio di altissimo senso del dovere, vittima innocente della strada mentre si recava ad assistere un piccolo paziente”, questo il motivo dell'intitolazione.