Dalla Scuola Calcio Roccadaspide sono usciti talenti come Gaetano Oristanio, che attualmente gioca in serie A nel Cagliari ed è di proprietà dell'Inter e Marco Zunno, calciatore di proprietà della Cremonese, squadra di Serie B e attualmente in prestito al Messina, squadra di Serie C.

Ai microfoni di InfoCilento, a raccontare questa bella realtà del territorio, il Mister Aldo Rossomando.