Traspare tanto orgoglio dalle parole di Filomena Merola per il cammino incredibile che le “sue” ragazze stanno tenendo in campionato, un dominio quello delle Dolphins Cilento che sembra non dare margini alle rivali.

Tuttavia, non sono solo i risultati sportivi a dare soddisfazioni, bensì l’aver ideato un progetto tutto al femminile che rappresenta l’intero Cilento.