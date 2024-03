All’Elysium di Agropoli il memorial Raffaele Vitagliano

In vista del Memorial “Raffaele Vitagliano” è intervenuto nei nostri studi Michele Vernaglia, tecnico allenatore gruppo Master Elysium, il quale ci ha illustrato l'evento in programma il 17 marzo 2024, soffermandosi anche sull'importanza della struttura Elysium che consente un movimento sia sportivo che turistico non indifferente.

Inoltre il tecnico ha evidenziando gli ottimi risultati che sta raggiungendo il movimento del nuoto nel nostro territorio, con atleti di tutte le fasce di età che si avvicinano alla disciplina portandola avanti nel tempo e divulgandola.