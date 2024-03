Eboli: maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale, arrestato ebolitano

È stato tratto in arresto con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, danneggiamenti e lesioni e resistenza e violenza a pubblico ufficiale un uomo ebolitano già noto alle forze dell’ordine.

La vicenda

V.P. quarantasettenne ebolitano già da questa mattina si sarebbe reso protagonista di una serie di episodi che, espletate le formalità di rito, hanno poi portato i carabinieri della locale compagnia a procedere con l’arresto.

Maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie e del suocero, danneggiamenti e lesioni ai danni dei sanitari del 118 e resistenza e violenza a pubblico ufficiale: l’escalation dei reati perpetrati.

L’arresto

Una lite casalinga sfociata per futili motivi si sarebbe trasformata in una scena di violenza dai risvolti inaspettati. Intervenuti per sedare gli animi i militari dell’arma e i sanitari del 118 si sono trovati loro malgrado coinvolti nella scena di violenza.

L’uomo è stato tratto in arresto.