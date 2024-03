Cineteatro a Capaccio Paestum: a maggio l’apertura

Molto presto il Cineteatro sarà realtà nel Comune di Capaccio Paestum. I lavori, iniziati a fine ottobre del 2022, all’ex cinema Myriam procedono sempre più velocemente, con l’edificio che prende forma giorno dopo giorno. L’inaugurazione della nuova ed importante struttura in Piazza Santini a Capaccio Scalo, dovrebbe arrivare nel mese di maggio.

L’obiettivo principale dell’ente, oltre che offrire un servizio in più ai cittadini, è quello di riqualificare un’area storica come la piazza. In merito a questo ascoltiamo il consigliere comunale Antonio Di Filippo, intervenuto nel corso del programma Palazzo di Città, approfondimento politico a cura di InfoCilento.