Castellabate conquista la BMT: prosegue la promozione del territorio, le iniziative

Il Comune di Castellabate è presente alla 27esima edizione della BMT- Borsa Mediterranea del Turismo che si sta svolgendo a Napoli fino al 16 marzo. Ben tre gli stand che vedono protagonista il borgo cilentano, con i suoi prodotti tipici e con le sue storie da raccontare e da far scoprire a tutti gli operatori di settore, provenienti da tutto il mondo. Nella giornata inaugurale, il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, e il Consigliere Comunale, Clemente Migliorino, hanno fatto visita all’apertura dell’importante fiera B2B per valorizzare e promuovere ulteriormente il territorio.

L’incontro con il presidente dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”

L’occasione ha dato modo di incontrare, tra gli altri, il presidente nazionale dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, Fiorello Primi, e l’assessore al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci. Con loro si è vissuto un momento di confronto e dialogo incentrato sulla crescita e lo sviluppo turistico del Cilento e di Castellabate. Nella giornata di sabato, 16 marzo, si terrà anche un importante convegno dal titolo “Extralberghiero: turistificazione e sostenibilità un nuovo modello di ospitalità diffusa” che vedrà Castellabate in prima linea.

Le dichiarazioni

“Sono davvero contento di vedere la nostra Castellabate in questi palcoscenici di prim’ordine. Alla BMT siamo coinvolti direttamente in tre stand: quello dedicato ai Borghi più belli d’Italia, quello della Regione Campania e quello del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni. Ovviamente questo ci dà grande lustro e rappresenta una vetrina unica per il nostro territorio. In questo modo stiamo proseguendo la campagna di promozione di Castellabate che deve rappresentare un luogo sempre più accogliente e invitante. Castellabate si propone a tutti per le sue bellezze naturali, artistiche e per tutte le sue tradizioni e ottiene un grande riscontro”, ha affermato il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Prendere parte a questi appuntamenti è motivo di grande orgoglio. L’obiettivo è quello di far conoscere Castellabate in tutto il mondo e i risultati ottenuti ci forniscono risposte positive. Il nostro borgo continua a conquistare operatori di settore e tanti visitatori. Il nostro compito è quello di farci trovare sempre pronti ad accoglierli, con l’implementazione di nuovi servizi che facciano sentire a casa i nostri turisti”, dichiara il consigliere, Clemente Migliorino.