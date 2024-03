Collaborare con le altre Pro Loco lavorando in sinergia per lo sviluppo del territorio. Questo il progetto della Pro Loco Gelbison fin dalla sua fondazione. Lo sviluppo è passato per l’organizzazione dei “Giochi del Parco”, che è stato la conferma di un processo.

Ci ha raccontato questi passaggi e i progetti futuri, che mirano anche a dei protocolli d’intesa, il segretario della Pro Loco Gelbison, Andrea Rinaldi.