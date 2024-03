Carcere di Vallo della Lucania intitolato ad Alfredo Paragano, eroe ucciso dalla camorra

L’Appuntato Alfredo Paragano, originario di Perdifumo, in servizio presso la Casa circondariale di Napoli Poggioreale, fu ucciso il 12 febbraio 1982 da un commando camorrista ad Arzano, vicino Napoli. Il vile agguato, rivendicato da un sedicente gruppo N.C.S., avvenne mentre Paragano era libero dal servizio e si trovava a pochi passi dalla sua abitazione.

La memoria di Alfredo Paragano

Dopo 28 anni dalla sua morte, la matrice camorristica del delitto è stata confermata. A distanza di oltre 40 anni, il sacrificio di Alfredo Paragano non è stato dimenticato. Il suo coraggio e la sua dedizione al dovere sono un esempio per tutti.

Il carcere di Vallo della Lucania intitolato ad Alfredo Paragano

Con un decreto firmato dal Capo dell’Amministrazione Penitenziaria Giovanni Russo, il carcere di Vallo della Lucania sarà intitolato all’Appuntato Alfredo Paragano. Un riconoscimento importante che onora la memoria di un eroe dello Stato e che rappresenta un monito contro la criminalità organizzata.

L’impegno dell’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria

L’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria (ANPPE) si batte da sempre per mantenere viva la memoria dei caduti del Corpo degli Agenti di Custodia e del Corpo di Polizia Penitenziaria. Il Presidente Donato Capece ha plaudito al decreto di intitolazione del carcere di Vallo della Lucania ad Alfredo Paragano, sottolineando l’importanza di ricordare le Vittime del Dovere e di tramandare alle future generazioni i valori di legalità e giustizia.

Un impegno per il futuro

L’intitolazione del carcere di Vallo della Lucania ad Alfredo Paragano è un segno tangibile della memoria e del rispetto che la comunità italiana nutre per i suoi eroi. Un impegno che deve essere rinnovato ogni giorno per contrastare la criminalità organizzata e costruire un futuro migliore per tutti.