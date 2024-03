L’AVIS organizza 3 giornate per le donazioni del sangue ad Agropoli e Albanella

L’AVIS Comunale di Agropoli organizza tre giornate dedicate alla donazione del sangue per il mese di Marzo. L’iniziativa, volta a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di questo gesto di generosità, si svolgerà in Via Cannetiello, 26 dalle ore 8:00 alle ore 12:00.

Giovedì 14 Marzo

Domenica 17 Marzo

Lunedì 18 Marzo

Donare il sangue è un gesto semplice e sicuro che può salvare vite umane

Donare il sangue è un atto di grande generosità e altruismo. Un gesto semplice che può fare la differenza nella vita di tante persone. Unisce le persone in un unico obiettivo comune: aiutare gli altri e salvare vite umane.

Non solo un atto di solidarietà, ma anche un modo per prendersi cura di sé stessi. Le donazioni periodiche permettono di monitorare il proprio stato di salute grazie ai controlli medici e agli esami del sangue gratuiti.

Per donare il sangue è necessario:

Essere in buone condizioni di salute

Avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni

Pesare almeno 50 kg

Non aver avuto malattie infettive recenti

L’importanza delle donazioni di sangue

Ogni donazione è un dono prezioso. Il sangue non può essere riprodotto in laboratorio ed è fondamentale per numerose cure mediche e interventi chirurgici. Donando il sangue, si contribuisce a:

Salvare vite umane: in caso di incidenti, emorragie, interventi chirurgici o malattie gravi.

in caso di incidenti, emorragie, interventi chirurgici o malattie gravi. Migliorare la qualità della vita di pazienti con patologie croniche.

Garantire l’autosufficienza del sistema sanitario nazionale.

Donare il sangue è un modo per fare la differenza nella vita di molte persone.

Si dona anche ad Albanella

Domenica 17 marzo sempre dalle ore 8:00 alle ore 12:00, si può donare il sangue anche ad Albanella presso la sede dell’associazione “La panchina”.