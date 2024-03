Autodemolizioni: maxi operazione dei Forestali in Campania, 19 reati e 26 sanzioni. Controlli anche nel salernitano

I Carabinieri Forestali della Campania hanno concluso una campagna di controllo sulle autodemolizioni, con l’obiettivo di contrastare le forme di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti dall’attività di autodemolizione.

Sezione 3: I risultati dell’operazione

L’operazione ha portato a:

35 attività controllate

19 reati contestati

26 sanzioni amministrative per un totale di 60.000 euro

Sequestro di diverse attività abusive e rifiuti pericolosi

Sezione 4: I casi più significativi

Boscoreale (NA): Sequestrata un’imponente attività di autodemolizione totalmente abusiva, con 32 veicoli fuori uso e diversi rifiuti pericolosi. Il responsabile è stato deferito per i reati di ricettazione, gestione illecita di rifiuti e attività illecita di discarica.

Napoli: Deferiti due imprenditori per gestione illecita di rifiuti. Uno utilizzava un’area del proprio esercizio commerciale per lo smontaggio di autoveicoli senza le prescritte autorizzazioni, l’altro gestiva abusivamente un’attività di autodemolizione e vendita di pezzi di ricambio.

Quarto (NA): Sequestrata un’intera attività di autodemolizione per esercizio di attività di trattamento di veicoli fuori uso in difformità alle prescrizioni, gestione illecita di rifiuti e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi.

Campagna (SA): Sequestrati diversi veicoli fuori uso non bonificati dalle componenti pericolose e deferiti alla Autorità Giudiziaria gli amministratori della società.

Nocera Superiore (SA): Sequestrati 31 automezzi non bonificati e deferiti i due amministratori dell’impresa per mancata annotazione delle operazioni di carico e scarico sul registro dei rifiuti e delle emissioni in atmosfera.

Pietramelara (CE): Il titolare di una ditta di autodemolizioni è stato deferito all’A.G. per diverse irregolarità, tra cui mancato rispetto prescrizioni nell’autorizzazione all’esercizio del centro raccolta, mancata sorveglianza radiometrica su rottami e materiali metallici e mancata annotazione sui registi dei rifiuti.

Ariano Irpino: Deferito il titolare ed un dipendente di un centro di Autodemolizioni per assenza del sistema di sorveglianza radiometrico per rifiuti costituiti da rottami e da veicoli fuori uso.