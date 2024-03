Scongiurata la chiusura di pediatria a Polla: arriva una nuova unità in reparto

La recente nota del Dirigente del reparto di pediatra di Polla e della UIL FP Salerno, in merito all’assistenza a rischio presso il reparto pollese a causa della mancanza di personale. La Uil con una nota stampa, annuncia: “per ora la chiusura del reparto è stata scongiurata, poiché il direttore sanitario uscente, Luigi Liguori, ha ricollocato un’unità all’interno del reparto pollese”.

Una soluzione tampone

Si tratta, naturalmente di una soluzione tampone, che dà un po’ di ossigeno, però, agli operatori sanitari in affanno per la mancanza di personale. Una notizia accolta con soddisfazione dal sindacato che ribadisce l’importanza dell’ospedale di Polla e delle sue unità operative per il territorio e per l’utenza.

Le dichiarazioni

“Si garantisce così, commenta la Uil in merito alle disposizioni relative al reparto di Pediatria, continuità dell’assistenza ai numerosi pazienti che usufruiscono di questo servizio essenziale nella zona. Riteniamo che sia importante sottolineare l’importanza del territorio e della sua vasta utenza, e siamo grati al Direttore Sanitario per aver compreso l’urgenza della situazione e agito prontamente per risolverla. Come sempre saremo vigili e presenti in maniera costruttiva e collaborativa anche su altre problematiche che persistono, affinchè la sanità pubblica possa dare un assistenza sempre migliore soprattutto per il rispetto dovuto dei tanti pazienti che ne usufruiscono”.