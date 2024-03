Agropoli, esemplare di lontra trovato morto in spiaggia

Una femmina di lontra trovata morta sul litorale di Agropoli, precisamente sulla spiaggia del lungomare San Marco. Non si conoscono ancora le cause del decesso. L’animale sarà consegnato ai veterinari dell’ASL di Salerno per capire cosa è accaduto.

La presenza di lontre ad Agropoli

L’esemplare di lontra era solito frequentare il fiume Testene. Spesso nei video delle foto trappole posizionate dall’associazione Genesi dell’ambiente per monitorare e salvaguardare il corso d’acqua, è stata ripresa in cerca di cibo.

La lontra è l’animale simbolo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ed è purtroppo in via di estinzione.