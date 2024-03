Un’area fitness all’aperto per promuovere lo sport e la salute a Celle di Bulgheria

Un’area fitness con attrezzi e pedane per lo sport è stata inaugurata a Celle di Bulgheria, in località Jacolina. L’intervento è costato circa 25mila euro e comprende sei attrezzature per praticare diversi sport, tra cui crossfit, calistenia e stretching.

Un’area accessibile a tutti

Ogni postazione è accompagnata da un QR code che permette di visualizzare sul proprio telefono le istruzioni per l’utilizzo dell’attrezzo e la descrizione del modo più corretto per utilizzarlo. L’area è a disposizione della comunità in maniera totalmente gratuita.

Un investimento per il benessere dei cittadini

“Vogliamo incoraggiare i giovani a praticare lo sport e a intraprendere stili di vita sani“, ha spiegato il sindaco Gino Marotta. “Con la palestra di fitness abbiamo colto un’ulteriore possibilità per sviluppare il parco Jacolina sul quale abbiamo molto investito anche negli anni precedenti realizzando un campo sportivo che rappresenta il fiore all’occhiello di tutto il basso Cilento. Investire sul benessere e la salute dei cittadini è per l’Amministrazione motivo di orgoglio“.

In programma nuovi lavori

Il sindaco ha annunciato che a breve partiranno i lavori per il secondo lotto del parco Jacolina. “Renderemo la struttura accessibile a tutti, anche alle persone con difficoltà motorie“, ha detto Marotta. “E installeremo ulteriori attrezzi che consentiranno anche ai diversamente abili di praticare sport all’aria aperta“.