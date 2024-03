Altavilla Silentina, installata nuova opera all’uncinetto realizzata dalle “uncinettine”

Ad Altavilla Silentina, quella di ieri, è stata una serata di festa grazie al gruppo di volontarie “Le uncinettine di Lorylù” coordinato da Loredana Adami e costituitosi in associazione di recente.

Il gruppo

Il gruppo, da tempo, si prodiga per abbellire il paese con le sue opere all’uncinetto ed ieri sera, in località Cerrelli, nella piazzetta di via Saverio Pipino, alla presenza dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Cembalo, è stata svelata la nuova opera.

Si tratta di un’installazione, che ricopre il tronco di un albero dandogli nuova luce, interamente realizzata all’uncinetto e dedicata alle donne.

“Un simbolo per tutte le donne, perché abbiano fiducia in sé stesse, perché comprendano di non essere sole nel difficile cammino che le condurrà a fronteggiare i fenomeni di violenza di genere” hanno fatto sapere dalla Casa Comunale.

L’installazione

L’installazione permanente è stata denominata “Radici Rosse: Fiori di Indomabile Resilienza”.

A prendere parte alla serata sono state anche le rappresentanti del Centro Antiviolenza “Ginevra” con la responsabile Roberta Bolettieri, il Forum dei Giovani di Altavilla Silentina, con il presidente Alex Serratore, la Pro loco insieme alla vice presidente Erica Di Matteo e il maestro Fernando Alfonso Mangone che ha donato una sua opera al Centro Antiviolenza.

“Come amministrazione comunale abbiamo sostenuto questa iniziativa per sensibilizzare su un tema che ci vedrà presto protagonisti con importanti servizi per le donne vittime di violenze sul nostro territorio” ha annunciato il primo cittadino Franco Cembalo presente insieme alla vicesindaca, Franca Saponara e al presidente del Consiglio Comunale, Francesco Amoroso.

Gli amministratori hanno espresso la loro gratitudine verso l’impegno profuso dal gruppo di volontarie appassionate di uncinetto.