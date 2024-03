Nella ventottesima giornata del Campionato di Eccellenza Girone B, pareggiano tutte le Cilentane

L’Agropoli impatta per 0-0 sul difficile campo del Costa D’Amalfi, nel primo tempo i delfini si fanno preferire agli avversari cercando di trovare il vantaggio in più di una circostanza con Corado, nelle ripresa i padroni di casa alzano il ritmo e vanno vicini al vantaggio cogliendo il palo con Caruso e nel verso il finale con una buona occasione di Ferraiolo. Termina 0-0 l’incontro con l’Agropoli che continua ad inseguire un piazzamento in zona play-off.

La Calpazio non va oltre l’1-1 al “Tenente Vaudano” contro l’Apice, succede tutto nella prima frazione con la squadra ospite che passa in svantaggio, sfruttando un brutto disimpegno della Calpazio, che però reagisce subito trovando la rete del pari con Di Lascio su tiro cross di Margiotta, nel finale di gara, la Calpazio potrebbe addirittura vincerla, ma un cross di Borsa deviato da un difensore avversario termina sul palo interno e poi fuori. Un punto per la squadra di mister Santosuosso che a piccoli passi avanza verso la salvezza.

Infine il Sapri pareggia per 0-0 nello scontro salvezza sul campo del Salernum Baronissi, regna la paura durante l’incontro tra due squadre immerse nella zona calda della classifica, al triplice fischio il risultato non cambia e il Sapri continua a mantenersi leggermente lontano dalla zona play-out.

Risultati

Calpazio – Apice 1-1

Costa D’Amalfi – Agropoli 0-0

Pro Sangiorgese – Giffoni 0-0

Salernum Baronissi – Sapri 0-0

Santa Maria La Carità – S. Antonio Abate 0-0

Faiano – Sarnese 2-7

Virtus Avellino – San Giorgio 0-3

Cervinara – Buccino 0-3

Scafatese – Città di Solofra 2-0

Classifica

Sarnese 65

San Giorgio 56

Scafatese 54

Costa D’Amalfi 53

Buccino 47

Giffoni 45

Agropoli 43

Santa Maria La Carità 39

Virtus Avellino 35

Calpazio 35

Sapri 32

Cervinara 29

Apice 29

S. Antonio Abate 29

Salernum 28

Città di Solofra 27

Pro Sangiorgese 24

Faiano 12