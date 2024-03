Giuseppe De Filippis nuovo direttore sanitario dell’ospedale di Vallo della Lucania – Agropoli

Nel valzer dei direttori sanitari negli ospedali della Provincia di Salerno entra anche Vallo della Lucania. Nella giornata di oggi, infatti, l’Asl Salerno ha approvato la graduatoria di merito per l’incarico di Direttore di Struttura Complessa di Direzione Medica del DEA di Vallo della Lucania – Agropoli. L’attuale direttore generale, Adriano De Vita, si è classificato secondo; primo, invece, il dottore Giuseppe De Filippis. E’ lui quindi il nuovo direttore sanitario.

Incarico da giugno

Un incarico, però, che non assumerà da subito. Attualmente, infatti, De Filippis è direttore dell’azienda Azienda Ospedaliera di Perugia, incarico che manterrà fino alla scadenza, prevista il prossimo giugno.

Chi è Giuseppe De Filippis

Giuseppe De Filippis, classe 1966 è originario di Napoli. Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino, specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, indirizzo in organizzazione dei servizi sanitari, presso la stessa università.

Vanta un master in “Economia e politica sanitaria” organizzato dal Consorzio CORIPE di Torino, Master di II livello in “Economia e management della sanità” conseguito presso l’Università di Roma “Tor Vergata” e executive Master in “Management delle Aziende Sanitarie e socio-assistenziali” conseguito presso la SDA – Bocconi di Milano.

Ha maturato una pluriennale esperienza lavorativa come direttore sanitario in prestigiose aziende sanitarie e ospedaliere del nord Italia, come l’Istituto Neurologico Carlo Besta nel 2020, la ASL Fatebenefratelli Sacco di Milano nel 2019 e dal 2016 al 2019 presso la ASL OVEST di Milano. Dal luglio 2022 è Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, dove ha ricoperto anche il ruolo di Direttore sanitario e Direttore generale facente funzioni a partire dal 2021.

Ha pubblicato numerosi lavori scientifici e partecipato come relatore a diversi seminari e convegni nazionali e internazionali. Ha svolto attività di docenza presso i corsi di laurea delle professioni sanitarie in varie università italiane.