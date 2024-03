Centola pensa all’estate: al via i lavori di pulizia e manutenzione del territorio

Il Comune di Centola si prepara all’estate con un piano di interventi di pulizia e manutenzione del territorio. I lavori, iniziati questa settimana, interesseranno diverse zone, in particolare San Severino di Centola e Palinuro.

Fondamentale il contributo della Comunità Montana Bussento – Lambro e Mingardo

Gli operai della Comunità Montana sono impegnati nello sfalcio dell’erba, nella pulizia delle strade e delle aree verdi, e nella sistemazione di alcune zone danneggiate dalle intemperie.

L’amministrazione comunale ringrazia la Comunità Montana

“Desideriamo ringraziare il presidente Vincenzo Speranza e tutto il personale della Comunità Montana per la disponibilità e l’attenzione riservata costantemente al nostro territorio“, ha dichiarato il delegato ai rapporti con gli enti sovracomunali e presidente del Consiglio Comunale, Davide Aprea. “L’amministrazione comunale è grata per l’impegno dimostrato da questo Ente nell’assicurare la sicurezza e la bellezza del nostro ambiente.”

Impegno per un ambiente sicuro e accogliente

“Continueremo a lavorare con determinazione per garantire un ambiente pulito, ordinato e sicuro per i nostri cittadini e i nostri visitatori“, ha aggiunto da palazzo di città. “Grazie di cuore a tutti coloro che contribuiscono a rendere Centola un posto ancora più bello da vivere.”

Un’estate all’insegna della sicurezza e del decoro

Con questi interventi, il Comune di Centola intende dare il via ad un’estate all’insegna della sicurezza e del decoro, per rendere il territorio ancora più accogliente per cittadini e turisti.