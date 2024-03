A 18enne morì in incidente sulla SS18, carabiniere rinviato a giudizio

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro, Ennio Trivelli, ha disposto il rinvio a giudizio per il reato di omicidio stradale del carabiniere coinvolto nell’incidente stradale in seguito al quale perse la vita il 18enne di Ispani Lorenzo Pio Coronato.

L’incidente mortale

Il tragico incidente è avvenuto la notte tra il 3 e il 4 luglio 2022, lungo la strada statale 18, nei pressi di un incrocio a Policastro Bussentino.

Lorenzo Pio Coronato era a bordo del suo scooter quando si è scontrato con un’automobile, una Ford Focus, condotta dal militare 57enne.

Le gravi condizioni del 18enne

Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Immacolata” di Sapri, dove ha lottato tra la vita e la morte per 40 giorni.

Il decesso del giovane

Il 14 agosto 2022, Lorenzo Pio Coronato è purtroppo deceduto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Sapri, a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente.

Le indagini e la famiglia costituita parte civile

I militari hanno condotto le indagini sull’incidente. La famiglia Coronato, assistita dagli avvocati Rocco Colicigno, Alfonso Vozza e Marco Saraceno, si è costituita parte civile nel procedimento.

Il rinvio a giudizio e la prossima udienza

Il gup del Tribunale di Lagonegro ha rinviato a giudizio il 57enne, fissando la prossima udienza dibattimentale per il 17 aprile 2024.

Le prove da esaminare

Nel corso dell’udienza saranno esaminate tutte le prove raccolte dai difensori della famiglia Coronato e del 57enne indagato, difeso dall’avvocato Demetrio Ricciardone.

L’obiettivo di accertare la dinamica dell’incidente

Le prove saranno decisive per accertare la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità del 57enne.

Un dramma che ha sconvolto la comunità

La morte di Lorenzo Pio Coronato ha sconvolto il Golfo di Policastro e l’intera comunità, dove il giovane era conosciuto e amato.