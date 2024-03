Sotto effetto di droga e alcool genera lite e inveisce contro madre e sorella: arrestato 48enne

Nel pomeriggio del 3 marzo, il personale della Sezione Volanti, ha proceduto all’arresto, in flagranza di reato, di D.A. di 48 anni, per maltrattamenti in famiglia.

I fatti

Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia giudiziaria operante, il predetto, abituale assuntore di stupefacenti e alcool, nel rientrare presso la propria abitazione, avrebbe generato una violenta lite, mettendo a soqquadro mobili e suppellettili alla presenza della madre e della sorella, comportamenti che reiterano già da diverso tempo.