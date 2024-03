Pechino Express 2024: al via la “Rotta del Dragone”. Curiosità per l’attore agropolese Pierluigi Iorio

Giovedì 7 marzo su Sky e Now torna Pechino Express, il travel reality condotto da Costantino Della Gherardesca. La nuova edizione, intitolata “Rotta del Dragone”, porterà le otto coppie di concorrenti in un avventuroso viaggio attraverso Vietnam, Laos e Sri Lanka.

Cast e itinerario

Tra i protagonisti di questa edizione troviamo:

Fabio e Eleonora Caressa (“I Caressa”)

(“I Caressa”) Damiano e Massimiliano Carrara (“I Pasticcieri”)

(“I Pasticcieri”) Artem e Antonio Orefice (“I Fratm”)

(“I Fratm”) Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi (“I Romagnoli”)

(“I Romagnoli”) Nancy Brilli e Pierluigi Iorio (“I Brillanti”)

(“I Brillanti”) Kristian Ghedina e Francesca Piccinini (“I Giganti”)

(“I Giganti”) Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo (“Le Amiche”)

(“Le Amiche”) Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi (“Italia Argentina”)

Le dieci puntate della stagione si snoderanno lungo un percorso di oltre cinquemila chilometri, dalle risaie del Vietnam alle città del Laos fino ai panorami dello Sri Lanka.

Novità e sfide

Ad accompagnare Costantino Della Gherardesca ci sarà Fru dei The Jackal, già concorrente del programma nella nona edizione.

Le coppie in gara avranno a disposizione solo uno zaino con un minimo di dotazione e 1 euro al giorno a persona in valuta locale. La resistenza fisica e psicologica, l’abilità e l’intraprendenza saranno gli elementi chiave per superare prove e insidie e raggiungere la finalissima.

Un viaggio alla scoperta di sé stessi

Pechino Express non è solo una gara, ma anche un viaggio alla scoperta di sé stessi e dei luoghi attraversati.

“Il programma ha la capacità di raccontare – sottolinea Della Gherardesca – tutti lavorano affinché racconti al telespettatore i luoghi che percorriamo, anche grazie alle nuove tecnologie. I concorrenti hanno la possibilità di levarsi la maschera che tutti dobbiamo tenere nella vita quotidiana”.

Un’esperienza unica che metterà alla prova i concorrenti e regalerà al pubblico emozioni indimenticabili.

Attesa per Pierluigi Iorio

Grande attesa nel Cilento per vedere la performance di Pierluigi Iorio, attore e direttore artistico del cineteatro di Agropoli. Iorio partecipa a Pechino Express con la collega e amica Nancy Brilli.

I due compongono “I brillanti”. Sono amici da 5 anni, si sono conosciuti nel 2018 in occasione di uno spettacolo teatrale: da allora è nata un’amicizia bella e sincera tant’è che l’attrice romana è spesso ospite ad Agropoli.