Nocera Inferiore: maxi controllo antidroga, arrestato un pusher

Ieri si è svolto un servizio straordinario di controllo del territorio a Nocera Inferiore, in risposta alle crescenti richieste di sicurezza da parte della cittadinanza. Il Questore di Salerno ha disposto l’intensificazione dei controlli, diretti in aree particolarmente degradate o a rischio di illegalità, con particolare attenzione alle zone di spaccio di droga.

L’attività delle forze dell’ordine

Il servizio ha visto impiegato un ingente dispiegamento di forze: personale del Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore, della Squadra Mobile, del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, 6 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, 1 unità cinofila antidroga e un velivolo del Reparto Volo di Napoli.

I risultati dell’operazione

170 persone controllate

100 veicoli controllati

5 sanzioni amministrative

5 perquisizioni effettuate

Un arresto per spaccio

Durante l’operazione, un uomo di 49 anni, G.N., è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella sua abitazione, i poliziotti hanno trovato 13 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 1.300 grammi, nascosti in un armadio della camera da letto.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.

Il Questore di Salerno

“L’operazione di ieri è un segnale forte della presenza dello Stato sul territorio e del nostro impegno nel contrasto alla criminalità, in particolare allo spaccio di droga, che rappresenta una grave minaccia per la sicurezza dei cittadini.”

Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

L’operazione è stata disposta in attuazione delle direttive strategiche emerse in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, al fine di attuare una efficace attività di prevenzione per tutte le forme di criminalità che destano maggiore allarme sociale.