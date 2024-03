Miasmi a Sala Consilina: cittadini chiedono controlli ed interventi al Sindaco

Il cattivo odore nella zona di Fonti e Sant’Angelo a Sala Consilina è tornato a tormentare la comunità. Dopo alcuni momenti di tregua, i miasmi sono nuovamente presenti, soprattutto di sera, creando disagio tra i residenti. Circa un anno fa, di fronte a questo problema, è stato istituito un Comitato cittadino per richiedere interventi e controlli per identificarne l’origine.

Preoccupazione tra i cittadini

L’argomento preoccupa molto i residenti e è diventato anche un tema politico, con il gruppo SaleSì che ha chiesto al sindaco Francesco Cavallone interventi urgenti. È stata inviata una richiesta simile al comandante della Polizia locale, Felice Mollo, affinché vengano avviate le procedure necessarie per accertare che i miasmi non rappresentino un rischio per la salute a Fonti e Sant’Angelo.