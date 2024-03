L’ospedale di Eboli è stretto nella morsa della viabilità

Auto e ambulanze non riescono proprio a condividere uno spazio presso l’ospedale di Eboli che ormai è esiguo vista l’utenza e aumenta quotidianamente il disagio legato alla circolazione. Da una parte il parcheggio multipiano pieno zeppo di auto parcheggiate e dall’altra il restante spazio adibito a parcheggio che è diventato ormai insufficiente per accogliere l’utenza.

I disagi

Ambulanze e auto in fila, molto spesso in doppia fila, e camioncini per il carico e scarico della merce, anche.

Una situazione che ha dell’incredibile e che non è più sopportabile.

È di questa mattina l’ennesima trafila parcheggio e come ogni giorno la protesta monta senza soluzioni.

Le polemiche

C’è chi punta il dito contro il personale medico e paramedico che occuperebbe per ore gli stalli a pagamento del parcheggio multipiano, chi invece pretende dalla politica locale una soluzione per l’utenza che è sempre numerosa e variegata.

Una situazione, quella del piano traffico che va risolta e che arriva come appello da più fronti.

Questa mattina anche gli operatori dell’Ambulatorio di Terapia Antalgica dell’ospedale ebolitano hanno acceso i riflettori sulla vicenda.

«Un lunedì mattina qualunque, presso il P.O. di Eboli. Due parcheggi a pagamento stracolmi, di cui uno a tre piani.

Tale è l’utenza che le auto vengono parcheggiate lungo la salita del presidio ospedaliero».

La situazione divenuta insostenibile necessità di una soluzione.