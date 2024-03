Strada del Parco, Gregorio: “È un’opera in cui credo da sempre”

La “Strada del Parco” toglierebbe i comuni delle Aree Interne del Cilento dall’isolamento pertanto è importante procedere all’acquisizione della progettazione elaborate per i lotti “Vallo della Lucania – Laurino” e “Laurino – Ponte Calore di Castel San Lorenzo”, lo sa bene il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni che ha inviato una nota ai due comuni per sollecitare l’invio dei progetti da candidare, quanto prima, a finanziamento.

Le dichiarazioni

“Da circa venti anni porto avanti l’idea di realizzare la cosiddetta “Strada del Parco”. Il Comune di Laurino è beneficiario di un finanziamento regionale per la realizzazione del progetto di tre milioni di euro. Il progetto riguarda il tratto che va da Ponte Calore, nel comune di Castel San Lorenzo, fino a Ponte Rotto, nel comune di Laurino. La gara è stata affidata ad un raggruppamento di professionisti e il capogruppo è un docente universitario, ci porteranno presto due ipotesi progettuali” ha affermato il sindaco di Laurino e direttore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Romano Gregorio.

La progettazione

La progettazione che riguarda il comune di Vallo della Lucania, invece, si rivelò molto onerosa e quindi fu chiesto ai tecnici di rivederla, dunque, anche i tecnici incaricati dall’ente capofila del progetto presto la consegneranno e sarà una progettazione più sostenibile sia dal punto di vista ambientale e paesaggistico, sia dal punto di vista economico.

“Ci auguriamo che al più presto si possa consegnare la progettazione agli organi ministeriali di riferimento per il finanziamento. Questa strada, una volta realizzata, creerebbe le condizioni per determinare un cambio di passo completo per le aree interne, ma servirebbe anche a collegare questi territori con le aree costiere perché rappresenta il naturale raddoppio della SS 18, basti pensare che andrebbe ad innestarsi con la Fondovalle Calore, già finanziata e in corso d’opera ed anche con Campagna e tutti gli Alburni” ha concluso il primo cittadino di Laurino.